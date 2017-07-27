На Донеччині у дитячому таборі травмувалась семирічна дитина

На Донеччині у дитячому таборі травмувалась семирічна дитина

17:30 27.07.2017
На Донеччині у дитячому таборі травмувалась семирічна дитина

Поліція Покровська проводить перевірку за фактом травмування дитини у дитячому таборі.

До чергової частини Покровського відділу поліції звернувся місцевий мешканець, який повідомив, що його 7-річна донька, знаходячись в дитячому таборі Покровська, отримала тілесні ушкодження.

Під час перевірки було встановлено, що чоловік поїхав забирати дитину з табору. Побачивши дівчинку, батько помітив у неї на голові гематому. Дитина розповіла, що на неї впало двох’ярусне металеве ліжко, в результаті чого вона отримала тілесні ушкодження.

Зі слів доньки, змінна няня, яка знаходилась поблизу, підняла ліжко та переслала матрац, а вихователь на той момент була відсутня.

Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини події.

За матеріалами ВК ГУНП у Донецькій області

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