Підозрюваного у вбивстві оперативно затримала поліція Запоріжжя

Працівниками карного розшуку Головного управління Національної поліції в Запорізькій області оперативно розкрито особливо тяжкий злочин. Підозрюваного затримано.

Напередодні, о пів на дев’яту вечора, на зупинці міського транспорту по проспекту Моторобудівників у місті Запоріжжі було скоєно особливо тяжкий злочин. На ґрунті раптово виниклих неприязних відносин невідомий громадянин завдав смертельних ножових поранень одному з опонентів та тяжко поранив іншого.

“Оперативними діями працівників карного розшуку ГУНП в Запорізькій області підозрюваного – раніше засудженого мешканця обласного центру 1976 року народження було затримано по гарячих слідах. Знаряддя злочину вилучено”, - повідомив начальник Головного управління Національної поліції в Запорізькій області Олег Золотоноша.

На теперішній час зловмисник затриманий згідно ст.208 КПК України. Вирішується питання про обрання стосовно нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Триває досудове розслідування кримінального провадження, розпочатого за ознаками ч.2 ст. 15, п.2 ч.2 ст. 115 Кримінального кодексу України (Умисне вбивство та замах на вбивство). Санкція статті передбачає аж до довічного позбавлення волі.

Всього ж з початку року запорізькими поліцейськими розкрито 54 умисних вбивства.

За матеріалами ВК ГУНП у Запорізькій області