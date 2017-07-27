У Києві затримали молодиків, які ледь не задушили жінку під час пограбування

Молодики забрали у жінки сумку із її особистими речами. За даним фактом розпочато кримінальне провадження.

Подія сталася на бульварі Перова: 29-річна місцева мешканка підійшла до свого автомобіля і двоє невідомих накинулись на неї, повалили на землю та почали її душити. Після цього нападники вирвали з рук сумку із особистими речами і ключі від автомобіля.

Завдяки оперативному реагуванню небайдужого свідка, зловмисників вдалось затримати на місці скоєння злочину.



Правоохоронці з’ясували, що один із затриманих – неповнолітній місцевий мешканець, інший співучасник злочину – 21-річний уродженець Житомирщини.



Затриманим загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

За матеріалами ВК ГУНП у Києві

