У Києві затримали молодиків, які ледь не задушили жінку під час пограбування

У Києві затримали молодиків, які ледь не задушили жінку під час пограбування

23:00 27.07.2017
У Києві затримали молодиків, які ледь не задушили жінку під час пограбування

Молодики забрали у жінки сумку із її особистими речами. За даним фактом розпочато кримінальне провадження.

Подія сталася на бульварі Перова: 29-річна місцева мешканка підійшла до свого автомобіля і двоє невідомих накинулись на неї, повалили на землю та почали її душити. Після цього нападники вирвали з рук сумку із особистими речами і ключі від автомобіля.

Завдяки оперативному реагуванню небайдужого свідка, зловмисників вдалось затримати на місці скоєння злочину.

Правоохоронці з’ясували, що один із затриманих – неповнолітній місцевий мешканець, інший співучасник злочину – 21-річний уродженець Житомирщини.

Затриманим загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

За матеріалами ВК ГУНП у Києві

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