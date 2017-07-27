У Києві затримали молодиків, які ледь не задушили жінку під час пограбування
У Києві затримали молодиків, які ледь не задушили жінку під час пограбування
Молодики забрали у жінки сумку із її особистими речами. За даним фактом розпочато кримінальне провадження.
Подія сталася на бульварі Перова: 29-річна місцева мешканка підійшла до свого автомобіля і двоє невідомих накинулись на неї, повалили на землю та почали її душити. Після цього нападники вирвали з рук сумку із особистими речами і ключі від автомобіля.
Завдяки оперативному реагуванню небайдужого свідка, зловмисників вдалось затримати на місці скоєння злочину.
Правоохоронці з’ясували, що один із затриманих – неповнолітній місцевий мешканець, інший співучасник злочину – 21-річний уродженець Житомирщини.
Затриманим загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.
За матеріалами ВК ГУНП у Києві