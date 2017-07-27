На Луганщині чоловіка судитимуть за жорстоке вбивство

На Луганщині чоловіка судитимуть за жорстоке вбивство

17:00 27.07.2017
На Луганщині чоловіка судитимуть за жорстоке вбивство

Попаснянським відділом Лисичанської місцевої прокуратури направлено до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні за фактом заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть потерпілого (ч. 2 ст. 121 КК України).

Нагадаємо, що у січні 2017 року у смт. Вовчоярівка Попаснянського району в ніч з 31.12.2017 по 01.01.2017 між двома місцевими мешканцями стався конфлікт, в результаті якого чоловік заподіяв своєму товаришу тілесні ушкодження у вигляді численних переломів ребер та черепно-мозкової травми, після чого з місця події зник.

Під час досудового розслідування зловмиснику обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

За матеріалами прес-служби прокуратури Луганської області

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