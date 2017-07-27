Конфлікт між вітчимом та пасинком тепер коштує 7 років в’язниці

У травні поточного року, під час розпивання спиртних напоїв, між пасинком та вітчимом, що мешкають у м. Покровську, виник конфлікт, який завершився тяжкими тілесними ушкодженнями, а потім і смертю останнього.

«Під час судових слухань установлено, що вітчим зловживав спиртним. Часто на цьому ґрунті між ним та дружиною виникали сварки. Засуджений вирішив захистити матір та поговорити із чоловіком про це, однак розмова переросла у конфлікт. Коли чоловіки перестали розуміти слова один одного, у хід пішли кулаки. 21-річний молодик бив чоловіка по різних частинах тіла, у результаті чого той отримав численні травми та переломи», - зазначив перший заступник керівника Красноармійської місцевої прокуратури Сергій Ковальов.

Каретою швидкої допомоги постраждалого направлено до лікарні, однак від отриманих травм він помер.

Дії пасинка кваліфіковано за ч.2 ст.121 (тяжкі тілесні ушкодження) КК України.

Суд, вивчивши всі докази, надані прокурором, визнав чоловіка винним в інкримінованому злочині та засудив до 7 років і 6 місяців позбавлення волі.

За матеріалами ВК ГУНП у Донецькій області