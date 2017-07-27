Прокуратура Запоріжжя вимагає суворішого вироку для ґвалтівника та грабіжника

Токмацькою місцевою прокуратурою оскаржено в апеляційному порядку вирок Вільнянського райсуду області від 10.07.2017, яким громадянина Т., раніше двічі судимого за вчинення тяжких злочинів, засуджено за ч.3 ст.15, ч.1 ст.152, ч.2 ст.186 КК України до 5 років позбавлення волі умовно з іспитовим строком на 3 роки.

Громадянин Т. обвинувачувався у тому, що у червні 2015 року під приводом підвезти до міста проживання, запропонував сісти у автомобіль потерпілій Л. 1995 р.н. та в подальшому намагався зґвалтувати її із застосуванням фізичного насильства, але через активний опір останньої не довив свій злочинний умисел до кінця. Крім того, у подальшому Т. відкрито заволодів мобільним телефоном потерпілої.

Державний обвинувач не погодився з надто м’яким вироком стосовно Т. через неврахування судом першої інстанції тяжкості злочину та особи обвинуваченого. Т. раніш двічі судимий, у тому числі за скоєння навмисного вбивства.

Наразі апеляційний суд надасть оцінку законності вироку суду першої інстанції за результатами розгляду апеляційної скарги прокурора.

За матеріалами прес-служби прокуратури Запорізької області