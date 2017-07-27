На Одещині жінку підозрюють у замовленні вбивства знайомої її чоловіка

На Одещині жінку підозрюють у замовленні вбивства знайомої її чоловіка

19:30 27.07.2017
На Одещині жінку підозрюють у замовленні вбивства знайомої її чоловіка

Одеська місцева прокуратура № 2 здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом закінченого замаху на вбивство людини на замовлення (ч. 2 ст. 15 п. 11 ч. 2 ст. 115 КК України).

У ході розслідування співробітники прокуратури та працівники ГУ БКОЗ УСБУ в Одеській області викрили жінку – замовницю вбивства громадянки та повідомили їй про підозру.

Ця особа у червні 2017 року підшукала співучасника-виконавця майбутнього злочину та домовилась про вбивство знайомої свого чоловіка. Після передачі коштів жінка була впевнена, що «кіллер» зробить свою справу.

У той же час злочин вдалося попередити та інсценувати на завершальній стадії завдяки спільним заходам правоохоронних органів. На теперішній час вирішується питання про обрання вказаній особі запобіжного заходу.  

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснює Малиновський відділ поліції.

За матеріалами прес-служби прокуратури Одеської області  

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