В Одесі заарештовано двох підозрюваних у побитті перехожого, охоронців та будівельників

За клопотанням Одеської місцевої прокуратури №3 (Приморський район) судом взято під варту двох підозрюваних у хуліганських діях, які спричинили масову бійку на Французькому бульварі (ч. 4 ст. 296 КК України).

Вказаний інцидент стався у цьому році в громадському місті по Французькому бульвару № 66/2.

За даними слідства, двоє нетверезих чоловіків спричинили конфлікт з перехожим та почали його ображати. Чоловік не реагував на провокації і поспішив відійти на безпечну відстань. Проте, один із підозрюваних не зупинився на цьому, наздогнав чоловіка та почав душити.

На виклики про допомогу прийшов охоронець будівельного майданчика, що розташований поряд. Цього чоловіка зловмисники побили до втрати свідомості. Продовживши злочинні наміри, двоє нападників зайшли на територію об’єкта та почали бити чотирьох будівельників.

Так, 25-річний зловмисник застосував до них газовий балончик, який спеціально тримав у кишені. Потім один із нападників узяв шматок тротуарної плитки, а інший залізний прут, що лежав неподалік, та продовжили наносити удари чоловікам.

Також найближчим часом буде повідомлено про підозру одному з нападників за ч. 1 ст. 122 КК України (умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження).

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснює Шевченківський відділ поліції.

За матеріалами прес-служби прокуратури Одеської області