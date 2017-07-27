У Моршині автомобіль збив пенсіонерку на переході та поїхав далі

У Стрийський відділ поліції надійшла інформація про те, що у місті Моршин на вулиці Івана Франка сталася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої потерпіла жінка.

Правоохоронці попередньо встановили, що водій автомобіля «Фольксваген Пассат» на пішохідному переході вчинив наїзд на 64-річну місцеву мешканку та втік з місця події.

В результаті ДТП жінка отримала тілесні ушкодження і була доставлена в лікарню з діагнозом: рвана рана тім’ячка голови та забій лівого передпліччя. Після надання медичної допомоги пенсіонерка була відпущена додому.

Нараз правоохоронці встановлюють особу зловмисника. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області