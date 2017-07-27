Пошуки матері, яка покинула своє немовля в Рубіжному, тривають

Співробітники ювенальної превенції ГУНП спільно зі співробітниками Рубіжанського відділу поліції продовжують пошуки горе-матері, яка залишила своє новонароджене немовля на сходах Рубіжанської міської лікарні. Нагадаємо, що подія сталась 22 липня.

З метою встановлення даних матері та її місцезнаходження поліцейські вже перевірили всіх вагітних жінок, які знаходилися на обліку в жіночій консультації міста та народжували дітей в продовж липня. Правоохоронці не виключають той факт, що немовля було народжене в іншому місті.

На тепер дитина знаходиться під пильним наглядом медиків дитячого відділення Рубіжанської міської лікарні. Медики запевняють, що дівчинка почувається добре та забезпечена всім необхідним, а також дякують усім небайдужим мешканцям, які постійно приносять для дівчинки памперси та дитяче харчування.

Шановні мешканці області, зокрема м. Рубіжне! Якщо Ви володієте будь-якою інформацією, яка допоможе у розшуку матері, яка покинула своє немовля, просимо Вас звертатися до Рубіжанського відділу поліції (телефон чергової частини - 066-019-16-19) або за номером 102.

Анонімність гарантується!

За матеріалами ВК ГУНП у Луганській області