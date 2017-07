В Одесі СБУ затримала на хабарі посадовця Укртрансбезпеки

Співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою викрили на хабарі головного спеціаліста управління Укртрансбезпеки в Одеській області.

Правоохоронці встановили, що посадовець систематично вимагав гроші з експедиторських компаній, капітанів вітчизняних та іноземних суден, які заходили у порти Одещини. За «винагороду» головний спеціаліст не фіксував наявні на суднах порушення, які могли призвести до створення надзвичайних ситуаціях. У випадку відмови сплачувати гроші, чиновник створював штучні перешкоди, які призводили до затримок суден і, відповідно, до сплати коштів за простій у портах. За інформацією спецслужби, зловмисник встиг отримати хабарі на сотні тисяч гривень.

За висновками профільних експертів, протиправні дії посадовця також негативно впливали на міжнародний імідж України та могли призвести до зниження та переорієнтування вантажопотоків до іноземних портів.

Оперативники СБ України затримали головного спеціаліста на одній з вулиць Одеси під час отримання від посередника чергового хабара у розмірі півтори тисячі доларів США.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Тривають слідчо-оперативні дії.

