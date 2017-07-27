На Чернігівщині апеляція вбивці та розбійнику не допомогла

Суд апеляційної інстанції залишив без змін вирок Прилуцького міськрайонного суду, яким жителя м. Ніжина засуджено за розбійний напад та умисне вбивство, вчинене з корисливих мотивів (ч. 4 ст. 187, п. 6 ч. 2 ст. 115 КК України), залишивши скаргу обвинуваченого щодо пом’якшення покарання без задоволення.

Прокурор надав колегії суддів беззаперечні, обґрунтовані та послідовні докази, що підтвердили висунуте обвинувачення в повному обсязі.

Встановлено, що в січні 2017 року зловмисник, проникнувши на територію одного з фермерських господарств Ніжинського району, з метою заволодіння чужим майном, здійснив напад на охоронця та сокирою завдав йому понад 22 удари по голові. Від отриманих тілесних ушкоджень потерпілий помер на місці події. Продовжуючи злочинні дії, обвинувачений проник до одного з приміщень господарства, де викрав 800 грн та зник з місця вчинення злочину.

Ухвалюючи рішення апеляційний суд врахував надані прокурором докази, які визнав достатніми та погодився із принциповою позицією щодо призначення за вчинені злочини міри покарання наближеної до максимальної.

Судом обвинуваченого засуджено до 15 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна, крім житла.

За матеріалами прес-служби прокуратури Чернігівської області