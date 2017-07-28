У Херсоні патрульні вилучили вогнепальну зброю у водія-порушника ПДР

У 55-річного херсонця патрульні виявили предмет, схожий на пістолет

Автомобіль Volvo XC90 помітили патрульні близько 22-ої години на вулиці Залаегерсег.

Транспортний засіб рухався із порушенням ПДР. Інспектор його зупинили. Поліцейські попрохали водія надати відповідні документи для ознайомлення.

В цей час патрульні помітили в салоні предмет, схожий на револьвер. 55-річного херсонця відсторонили від ймовірної зброї.

На місце викликали слідчо-оперативну групу Дніпровського відділення поліції.

Предмет, схожий на пістолет, вилучили для проведення експертизи.

За матеріалами ВК Патрульної поліції Херсона