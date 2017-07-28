На Тернопільщині мотоцикліст потрапив до лікарні через таран із трактором

На Тернопільщині мотоцикліст потрапив до лікарні через таран із трактором

00:02 28.07.2017
На Тернопільщині мотоцикліст потрапив до лікарні через таран із трактором

ДТП у Чорткові. Близько одинадцятої години вечора до Чортківського відділу поліції надійшло повідомлення від медиків місцевої лікарні про те, що до них для надання допомоги доставлено 31-річного жителя райцентру.

Чисельні травми чоловік отримав внаслідок дорожньої аварії.

На місці дорожньо-транспортної пригоди поліцейські з’ясували: 30-річний чортківчанин, керуючи мотоциклом марки «Ямаха», не врахував дорожньої ситуації та допустив зіткнення з трактором.

За кермом сільгосптехніки перебував 29–річний житель села Вербівці Теребовлянського району.

Внаслідок ДТП мотоцикліст отримав закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, різані рани шиї та підборіддя, відкритий перелом пальця ступні.

На даний час він перебуває в реанімаційному відділенні лікарні.
У водіїв взято забір крові на вміст алкоголю, транспортні засоби поміщено на арешт майданчик .

Вирішується питання про порушення кримінального провадження.

За матеріалами ВК ГУНП у Тернопільській області

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