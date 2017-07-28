На Тернопільщині мотоцикліст потрапив до лікарні через таран із трактором
На Тернопільщині мотоцикліст потрапив до лікарні через таран із трактором
ДТП у Чорткові. Близько одинадцятої години вечора до Чортківського відділу поліції надійшло повідомлення від медиків місцевої лікарні про те, що до них для надання допомоги доставлено 31-річного жителя райцентру.
Чисельні травми чоловік отримав внаслідок дорожньої аварії.
На місці дорожньо-транспортної пригоди поліцейські з’ясували: 30-річний чортківчанин, керуючи мотоциклом марки «Ямаха», не врахував дорожньої ситуації та допустив зіткнення з трактором.
За кермом сільгосптехніки перебував 29–річний житель села Вербівці Теребовлянського району.
Внаслідок ДТП мотоцикліст отримав закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, різані рани шиї та підборіддя, відкритий перелом пальця ступні.
На даний час він перебуває в реанімаційному відділенні лікарні.
У водіїв взято забір крові на вміст алкоголю, транспортні засоби поміщено на арешт майданчик .
Вирішується питання про порушення кримінального провадження.
За матеріалами ВК ГУНП у Тернопільській області