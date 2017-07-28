На Львівщині злодії-гастролери викрали чималі гроші з вантажівки

Напередодні, близько 02:30 в Пустомитівське відділення поліції надійшла інформація про скоєння крадіжки з вантажного автомобіля.

Правоохоронці попередньо встановили, що водій транспортного засобу, 39-річний мешканець Пустомитівського району, зайшов у магазин в одному із населених пунктів.

Скориставшись його відсутністю, зловмисники розбили вікно у дверцятах, проникли в салон кабіни тягача та викрали 15 000 гривень і 9 500 євро), які потерпілий кількома годинами раніше отримав за доставку товарів.

Після цього невідомі особи сіли в легковий автомобіль «Опель Астра» з іноземною реєстрацією і втекли.

Правоохоронці затримали зловмисників на території Золочівського району у селі Ясенівці коли автомобіль зупинився перед залізничним переїздом . Ними виявилися троє громадян однієї із пострадянських країн віком від 29 до 40 років, які тимчасово проживають у Запорізькій області.

Речові докази у зловмисників вилучені. Вони затримані в порядку ст..208 Кримінально-процесуального кодексу України.

За фактом відкрите кримінальне провадження за ч.4 ст.185 Кримінального кодексу України (крадіжка).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.

Триває досудове розслідування.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області