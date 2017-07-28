У Дніпрі патрульні затримали злодюжку із каналізаціним люком

Вдень, рухаючись по Запорізькому шосе повз перехрестя з вулицею Космічною, патрульний екіпаж помітив невідомого, який ніс металевий каналізаційний люк.

Поліцейські зупинили громадянина аби дізнатися звідки й куди він його несе. Чоловік розповів, що придбав люк у малознайомої особи в одному з гаражних кооперативів на вулиці Космічній.