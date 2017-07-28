У Дніпрі патрульні затримали злодюжку із каналізаціним люком
У Дніпрі патрульні затримали злодюжку із каналізаціним люком
Вдень, рухаючись по Запорізькому шосе повз перехрестя з вулицею Космічною, патрульний екіпаж помітив невідомого, який ніс металевий каналізаційний люк.
Поліцейські зупинили громадянина аби дізнатися звідки й куди він його несе. Чоловік розповів, що придбав люк у малознайомої особи в одному з гаражних кооперативів на вулиці Космічній.
Патрульні викликали на місце події слідчо-оперативну групу. Люк вилучили, а чоловіка доставили до Шевченківського відділку поліції для з’ясування всіх обставин.
За матеріалами ВК Патрульної поліції Дніпра