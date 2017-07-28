У Львові патрульні з’ясували, хто сам турботливо поливав кущі конопель

У Львові патрульні з’ясували, хто сам турботливо поливав кущі конопель

08:20 28.07.2017
У Львові патрульні з’ясували, хто сам турботливо поливав кущі конопель

У Львові, на вулиці Циганівки, екіпаж патрульної поліції опрацьовував виклик «Конфлікт».

Під час спілкування з громадянами, один з патрульних помітив в дворі будинку кущі, які зовні були схожі на коноплю. Інспектори опитали мешканців будинку, чи вони знають хто посадив ці рослини.

Один з громадян, який мешкає в цьому будинку розказав, що його сусід регулярно підливає ці рослини водою.

Патрульні перевірили горище та виявили там пристрій, який використовують для вживання наркотичних речовин.

На місце викликали слідчо-оперативну групу, відібрали пояснення в сусідів та записали дані особи, яка піклується про виявлені рослини.

За матеріалами ВК ГУНП Патрульної поліції Львова

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