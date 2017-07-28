У курортному Урзуфі поліція відігнала від крамниці 20 людей у балаклавах

У курортному Урзуфі поліція відігнала від крамниці 20 людей у балаклавах

09:00 28.07.2017
У курортному Урзуфі поліція відігнала від крамниці 20 людей у балаклавах

Днями, о 23:42 до колл-центру 102 надійшло повідомлення про те, що біля крамниці в курортному Урзуфі знаходяться 20 осіб у масках з дубинками, які побігли у бік сусіднього павільйону.

По приїзду поліції приміщення виявилося зачиненим. Наразі поліцейські встановлюють власника павільйону. Триває перевірка.

За вказаною адресою була спрямована слідчо-оперативна група Мангушського відділення поліції. Виїздом на місце було встановлено, що павільйон зачинений, сторонніх осіб не виявлено.

Звернень про пошкодження майна або інших протиправних дій до поліції не надходило.

Дане повідомлення було зареєстровано до журналу Єдиного обліку заяв та повідомлень громадян про правопорушення та інші події.

З метою з’ясування всіх обставин співробітниками поліції було розпочато перевірку щодо даного закладу. Проводяться необхідні першочергові заходи, встановлюється власник павільйону.

За результатами перевірки буде прийнято рішення згідно з чинним законодавством.

За матеріалами ВК ГУНП у Донецькій області

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