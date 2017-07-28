У Херсоні п’яний водій затіяв автоперегони з поліцейським патрулем

Нетверезого водія наздогнали херсонські патрульні.

На вулиці Перекопській близько 04-ої ранку патрульні помітили автомобіль Acura MDX. Транспортний засіб рухався із порушенням ПДР. Інспектори його зупинили. Під час спілкування у водія поліцейські помітили ознаки алкогольного сп’яніння. Патрульні запропонували йому пройти огляд за допомогою алкотесту «Драгер» на місці.

Однак чоловік раптово поїхав із місця. При цьому він залишив інспекторам свої документи. Патрульні негайно розпочали переслідування. Інспектори постійно подавали команду зупинитись через гучномовець, звукові та світлові сигнали.

Водій ігнорував вимогу поліцейських. Автомобіль утікача зупинили на вулиці Нахімова в Антонівці. У встановленому законом порядку водій відмовився проходити огляд на стан сп’яніння.

На 33-річного херсонця патрульні склали адмінматеріали за ст. 122 (Порушення правил розташування транспортних засобів на проїзній частині), ст. 122-2 (Невиконання вимоги про зупинку) та ст. 130 (Керування у стані сп’яніння) КУпАП.

За матеріалами ВК Патрульної поліції Херсона

