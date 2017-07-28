У Мелітополі поліція викрила одразу кілька підпільних гральних закладів

У ході спеціальної операції запорізькими правоохоронцями припинена діяльність шести нелегальних закладів, які надавали послуги у сфері забороненого в Україні грального бізнесу.

Співробітники Управління захисту економіки, слідчі Мелітопольського відділу Головного управління Національної поліції в Запорізькій області та представники місцевої прокуратури провели ряд санкціонованих обшуків, під час яких припинили діяльність шести гральних закладів. В приміщеннях на час візиту правоохоронців знаходилися гравці. На п’ятьох прихильників азартних ігор складено адміністративні протоколи.



У ході обшуків вилучено п’ятдесят одиниць комп’ютерної техніки, флеш-накопичувачі, камери спостереження, грошові кошти та документація закладу. Встановлюється коло осіб, причетних до організації незаконного бізнесу. Триває досудове розслідування кримінального провадження, розпочатого за ознаками ст. 203-2 (Зайняття гральним бізнесом) Кримінального кодексу України.



Запорізька поліція звертається до громадян, які володіють інформацією з приводу функціонування гральних закладів на території області з проханням повідомляти про це у територіальні відділи поліції, на спецлінію «102» або за номером 096-683-50-55 (Управління захисту економіки). Конфіденційність гарантуємо.

За матеріалами ВК ГУНП у Запорізькій області