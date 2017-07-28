Поліція Полтавщини розслідує факт викрадення людини у Кременчуці

Як повідомив начальник поліції Полтавщини Олег Бех у поліцію надійшла інформація від мешканця Кременчука, що в місті, біля одного з кафе, близько 09:00, невідомі особи на іномарці викрали людину.

"Всі наряди поліції отримали відповідне орієнтування і негайно розпочався розшук зниклої особи, - наголосив Олег Бех. - За кілька годин був встановлений автомобіль, в якому, разом з іншими пасажирами, перебував і чоловік, про викрадення котрого повідомлялося".

На даний час всі особи, які перебували в транспортному засобі, доставлені в поліцію для з'ясування обставин події.

За матеріалами ВК ГУНП у Полтавській області