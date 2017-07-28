На Херсонщині чоловіка побили лопатою за старенький велосипед

На Херсонщині чоловіка побили лопатою за старенький велосипед

10:41 28.07.2017
На Херсонщині чоловіка побили лопатою за старенький велосипед

У Білозерське відділення поліції звернувся 44-річний мешканець одного з сіл району. Чоловік розповів, що близько опівночі до нього в будинок ввірвались двоє односельців, вимагали гроші та викрали велосипед.

Як розповів начальник слідчого відділення Білозерського відділення поліції Ігор Дем'янюк, у заявника з односельцями стався конфлікт.

Вночі чоловіки у стані алкогольного сп’яніння ввірвалися до будинку, вимагали у господаря гроші, а один з них бив його лопатою. Грошей вони не отримали. Але на подвір’ї побачили велосипед потерпілого та забрали його.

Наразі одного із зловмисників поліцейські затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився 24-річний безробітній, раніше судимий за скоєння крадіжки.

За матеріалами ВК ГУНП у Херсонській області

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екcперта

Анна Маляр
Юрист-кримінолог, кандидат юридичних наук
Україна різна і українці різні. І у нашому розмаїтті - наша сила!
25.07.2017
Володимир Пилипенко
Представник України у Венеційській комісії, правник
Вбивство у Дніпрі: Україна перетворюється на Дикий Захід
25.07.2017
Володимир Фесенко
Директор Центру політичних досліджень "Пента"
Через війну з РФ вступ до НАТО - не близька перспектива
07.07.2017
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.