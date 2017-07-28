На Херсонщині чоловіка побили лопатою за старенький велосипед

У Білозерське відділення поліції звернувся 44-річний мешканець одного з сіл району. Чоловік розповів, що близько опівночі до нього в будинок ввірвались двоє односельців, вимагали гроші та викрали велосипед.

Як розповів начальник слідчого відділення Білозерського відділення поліції Ігор Дем'янюк, у заявника з односельцями стався конфлікт.

Вночі чоловіки у стані алкогольного сп’яніння ввірвалися до будинку, вимагали у господаря гроші, а один з них бив його лопатою. Грошей вони не отримали. Але на подвір’ї побачили велосипед потерпілого та забрали його.



Наразі одного із зловмисників поліцейські затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився 24-річний безробітній, раніше судимий за скоєння крадіжки.

За матеріалами ВК ГУНП у Херсонській області

