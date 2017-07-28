На Черкащині спритник обікрав один ломбард та здав здобич в інший

В Умані раніше судимий молодик обікрав місцевий ломбард, завдавши збитків на суму близько 7000 гривен. Працівники поліції встановили особу правопорушника. За вчинене йому загрожує до трьох років позбавлення волі.

До Уманського відділу поліції звернувся 24-річний працівник одного із ломбардів міста з повідомленням про крадіжку. Заявник повідомив, що з приміщення ломбарду викрадено золоті прикраси на суму близько 7000 гривень.



Працівники поліції переглянули камери відеоспостереження в приміщенні ломбарду та ідентифікували зловмисника. Ним виявився 23-річний раніше судимий місцевий житель. Під час перегляду відеозапису чітко було помітно, як крадій просунув руку у віконце та викрав золоті прикраси, в момент коли працівник ломбарду вийшов аби оцінити телефон, який здав молодик. Підозрюваного відшукали за місцем проживання.

Як з’ясувалося, крадій вже встиг здати крадені прикраси в інший ломбард.

За матеріалами ВК ГУНП у Черкаській області

