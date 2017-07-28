У Тернополі злодій обікрав продавчиню ринку на її робочому місці

У Тернополі злодій обікрав продавчиню ринку на її робочому місці

17:30 28.07.2017
У Тернополі злодій обікрав продавчиню ринку на її робочому місці

Торгуючи на ринку в обласному центрі, жителька села Яструбово Козівського району стала жертвою крадія. Невідомий з-під прилавка витягнув її сумочку.

Із заявою потерпіла звернулася до співробітників Тернопільського відділу поліції. Жінка пояснила, що невідома особа шляхом вільного доступу викрала її сумочку в якій було 800 гривень, 380 американських доларів та банківські картки.

Оперативними заходами правоохоронці встановили особу крадія. Ним виявився 36-річний раніше судимий житель Чорткова.

Приїхавши додому, лиходієві виявилося замало краденої готівки, тож він намагався зняти гроші з карток.

Щодо зловмисника розпочато кримінальне провадження за частиною першою статті 185 КК. Триває досудове розслідування.

За матеріалами ВК ГУНП у Тернопільській області

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