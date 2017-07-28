У Тернополі злодій обікрав продавчиню ринку на її робочому місці

Торгуючи на ринку в обласному центрі, жителька села Яструбово Козівського району стала жертвою крадія. Невідомий з-під прилавка витягнув її сумочку.

Із заявою потерпіла звернулася до співробітників Тернопільського відділу поліції. Жінка пояснила, що невідома особа шляхом вільного доступу викрала її сумочку в якій було 800 гривень, 380 американських доларів та банківські картки.