У Тернополі злодій обікрав продавчиню ринку на її робочому місці
У Тернополі злодій обікрав продавчиню ринку на її робочому місці
Торгуючи на ринку в обласному центрі, жителька села Яструбово Козівського району стала жертвою крадія. Невідомий з-під прилавка витягнув її сумочку.
Із заявою потерпіла звернулася до співробітників Тернопільського відділу поліції. Жінка пояснила, що невідома особа шляхом вільного доступу викрала її сумочку в якій було 800 гривень, 380 американських доларів та банківські картки.
Оперативними заходами правоохоронці встановили особу крадія. Ним виявився 36-річний раніше судимий житель Чорткова.
Приїхавши додому, лиходієві виявилося замало краденої готівки, тож він намагався зняти гроші з карток.
Щодо зловмисника розпочато кримінальне провадження за частиною першою статті 185 КК. Триває досудове розслідування.
За матеріалами ВК ГУНП у Тернопільській області