У Херсоні у дилера знайдено синтетичний наркотик та купу марихуани

У Херсоні у дилера знайдено синтетичний наркотик та купу марихуани

23:30 28.07.2017
У Херсоні у дилера знайдено синтетичний наркотик та купу марихуани

Працівники Управління протидії наркозлочинності обласного главку поліції задокументували протиправну діяльність 38-річного чоловіка, який займався збутом небезпечної психотропної речовини «PVP» у Херсоні.

Поліцейські затримали підозрюваного під час чергової спроби збути психотропну речовину «PVP». У нього вилучили поліетиленовий пакет з кристалічною речовиною білого кольору, вагою 1 гр. Також під час проведення санкціонованого обшуку в одній із кімнат поліцейські виявили та вилучили більше 1 кг. готового до вживання «канабісу». Усе вилучене направлено на дослідження.

Відкрите кримінальне провадження за ст.307 Кримінального кодексу України "Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів".

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 6 до 10 років з конфіскацією майна.

За матеріалами ВК поліції Херсонської області

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