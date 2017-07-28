На Черкащині поліцейські насилу наздогнали байкера та знайшли в нього наркотики

На Черкащині поліцейські насилу наздогнали байкера та знайшли в нього наркотики

11:20 28.07.2017
На Черкащині поліцейські насилу наздогнали байкера та знайшли в нього наркотики

Правоохоронці Черкаського районного відділення поліції у 30-річного жителя району, який порушив Правила дорожнього руху, виявили 5 грам марихуани та 1 грам амфетаміну. Відкрито кримінальне провадження.

Напередодні, близько другої години ночі, слідчо-оперативна група Черкаського відділення поліції, на службовому автомобілі прямуючи за викликом, в одному із сіл району помітила мотоцикліста, який рухався з великою швидкістю, порушуючи Правила дорожнього руху.

Водій транспортного засобу на вимогу працівників поліції зупинитися, не відреагував та почав рухатися ще швидше. Кермувальника двоколісного наздогнали, ним виявився 30-річний житель району. За його словами він не зупинився тому, що злякався неочікуваної появи поліцейського автомобіля.

Під час перевірки документів, чоловік нервував та намагався щось сховати у кишені. Як з’ясувалось, це були наркотики, які він зберігав для власного використання.

Речові докази вилучено та направлено на дослідження.

За матеріалами ВК ГУНП у Черкаській області

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