Уважно обирай компанію, а не то станеться, як у Мукачеві

Мукачівська поліція розшукала чоловіка, який вкрав мобільний телефон у свого знайомого.

Працівники кримінальної поліції Мукачівського відділу розшукали крадія мобільного телефону з помешкання 21-річного мукачівця. За фактом крадіжки відкрито кримінальне провадження.

В поліцію із заявою про крадіжку телефону звернувся молодий чоловік. Хлопець розповів, що напередодні, він разом з друзями розпивали спиртне. Зранку, коли всі розійшлися, він виявив зникнення свого гаджета.

Наступного дня оперативники встановили особу злодія. 38-річний товариш потерпілого, який раніше притягувався до кримінальної відповідальності, викрав смартфон і мав намір його продати. Довести справу до кінця йому завадили поліцейські.

Телефон вилучили і повернули власнику. А за фактом крадіжки відкрили кримінальне провадження за част.1 ст.185 Кримінального кодексу України – Крадіжка. Триває досудове розслідування.

За матеріалами ВК ГУНП у Закарпатській області