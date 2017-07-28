На Київщині п’яний як чіп громадянин викрав вантажівку

На Київщині п’яний як чіп громадянин викрав вантажівку

11:40 28.07.2017
На Київщині п’яний як чіп громадянин викрав вантажівку

Повідомлення про незаконне заволодіння автомобіля «Iveco» надійшло у той момент, коли поліцейські зупинили автівку і намагались перевірити документи у водія напідпитку.

Напередодні, о 4-й годині ранку, група реагування патрульної поліції Вишгородського відділу поліції у смт. Димер зупинила автомобіль «Iveco», водій якої своїми діями викликав підозру.

Під час перевірки документів керманича, який перебував за кермом з явними ознаками алкогольного сп’яніння, надійшло повідомлення по 102, що цю автівку нещодавно викрадено.

Відсутність службового вантажного авто, яке було припарковане біля подвір’я, виявив 37-річний житель смт. Димер вранці, коли повернувся додому.

Наразі усі обставини правопорушення встановлюють працівники поліції: як потрапив у кабіну чужого автомобіля чоловік у стані алкогольного сп’яніння, його причетність до незаконного заволодіння автотранспортом. Авто «Iveco» у якості речового доказу поміщено на штраф майданчик.

За матеріалами ВК ГУНП у Київській області

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