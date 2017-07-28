У Херсоні патрульні повернули додому дідуся, який загубився

Виклик про виявлення загубленої людини отримали патрульні вчора близько 21-ої години.

Заявник повідомляв, що на вулиці Університетській знаходиться розгублений чоловік похилого віку. Один з екіпажів негайно вирушив за адресою. На місці інспектори дійсно побачили пенсіонера. Він не зміг чітко згадати місце свого проживання.

Патрульні вирішили доправити його до відділення поліції. Дорогою чоловік кілька разів згадував вулицю Петренка. Тож інспектори разом зі знайденим вирушили спочатку туди. На зазначеній вулиці пенсіонер згадав номер будинку та квартири.

Поліцейські разом із ним зайшли до помешкання. 84-річний херсонець розповів, що проживає сам, але має дочку. Патрульні повідомили їй про подію. Жінка негайно приїхала на місце.

За матеріалами ВК Патрульної поліції Херсона