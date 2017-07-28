На Львівщині затримали спритника, який вкрав виручку в барі

У Городку відвідувач кафе викрав виручку.

Скориставшись відсутністю бармена, зловмисник вкрав з шухляди барної стійки 350 гривень.

Про зникнення грошей 30-річна працівниця кафе повідомила в Городоцьке відділення поліції. Правоохоронці встановили, що до скоєння крадіжки причетний 53-річнийй житель району.

Зараз з’ясовуються обставини події. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області