У Вінниці рятувальники вивільнили ногу дитини з велосипеда

У Вінниці рятувальники вивільнили ногу дитини з велосипеда

21:32 28.07.2017
У Вінниці рятувальники вивільнили ногу дитини з велосипеда

О 20:08 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що на вул. Келецькій у м.Вінниці потрібна допомога рятувальників.

До місця події одразу було направлено черговий караул ДПРЧ м. Вінниця.

По прибуттю рятувальників з’ясувалося, що під час катання на велосипеді нога 6-річного хлопчика застрягла між рамою та педаллю велосипеда.

Бійці ДСНС за допомогою спецобладання вивільнили ногу дитини з транспортного засобу.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Вінницькій області

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екcперта

Анна Маляр
Юрист-кримінолог, кандидат юридичних наук
Україна різна і українці різні. І у нашому розмаїтті - наша сила!
25.07.2017
Володимир Пилипенко
Представник України у Венеційській комісії, правник
Вбивство у Дніпрі: Україна перетворюється на Дикий Захід
25.07.2017
Володимир Фесенко
Директор Центру політичних досліджень "Пента"
Через війну з РФ вступ до НАТО - не близька перспектива
07.07.2017
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.