У Вінниці рятувальники вивільнили ногу дитини з велосипеда

О 20:08 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що на вул. Келецькій у м.Вінниці потрібна допомога рятувальників.

До місця події одразу було направлено черговий караул ДПРЧ м. Вінниця.

По прибуттю рятувальників з’ясувалося, що під час катання на велосипеді нога 6-річного хлопчика застрягла між рамою та педаллю велосипеда.

Бійці ДСНС за допомогою спецобладання вивільнили ногу дитини з транспортного засобу.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Вінницькій області