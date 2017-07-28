На Херсонщині рятувальники ДСНС дістали з Дніпра тіло літньої жінки

О 14:09 на пункт зв’язку 17-ї Державної пожежно-рятувальної частини надійшло повідомлення від чергового поліції м. Нова Каховка про те, що в річці Дніпро на поверхні води приблизно в десяти метрах від берега знаходиться труп людини.

Рятувальники виїхали за викликом, один з бійців зайшов у воду та витягнув тіло, як потім з’ясувалося, місцевої 76-річної мешканки на берег.

Причини смерті та обставини встановлюються.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Херсонській області