На Житомирщині рятувальники зняли малюка з другого поверху недобудови

На Житомирщині рятувальники зняли малюка з другого поверху недобудови

20:30 28.07.2017
На Житомирщині рятувальники зняли малюка з другого поверху недобудови

О 19:47 до Служби порятунку «101» міста Коростень надійшло повідомлення про те, що необхідна допомога дитині, яка опиналась на другому поверсі недобудованої церкви. Про це рятувальників сповістила 11-річна подруга постраждалого юнака.

З’ясувалось, що компанія малюків бавилась на території недобудови. Пізніше дітвора вирішила понишпорити і всередині будівлі. 9-річний хлопчик по стінці вибрався на висоту другого поверху, а спускатися назад злякався. Троє його товаришів залишилось знизу. Дівчинка не розгубилась та набрала номер «101».

Бійці ДСНС за допомогою драбини дістались до малюка. Хлопчик був переляканий. Однак, коли побачив рятувальника, який наблизився до нього, то одразу дав йому руку. Юнака спустили з висоти на землю та заспокоїли. Допомога медиків не знадобилась.  

За матеріалами прес-служби ДСНС у Житомирській області

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