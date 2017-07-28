На Чернігівщині у ставку трагічно загинув неповнолітній хлопець

На Чернігівщині у ставку трагічно загинув неповнолітній хлопець

16:02 28.07.2017
На Чернігівщині у ставку трагічно загинув неповнолітній хлопець

Близько 13 години у ставку, що неподалік с. Кувечичи Чернігівського району потонув 14-річний місцевий мешканець.

Того дня троє підлітків, залишені без належної уваги дорослих, під час купання влаштували змагання, хто першим вплав перетне водойму.

Нажаль, під час запливу до протилежного берега дісталися лише двоє.

Хлопці покликали на допомогу дорослих, які й підняли з дна водойми тіло юнака.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Чернігівській області

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