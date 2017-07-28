Прокуратура Луганщини розслідує факт забруднення річки Сіверський Донець
Прокуратура Луганщини розслідує факт забруднення річки Сіверський Донець
За даним фактом Лисичанською місцевою прокуратурою внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 242 КК України.
Розслідуванням встановлено, що неподалік від пам'ятного знаку першій шахті міста Лисичанськ Луганської області каналізаційні стоки без очистки течуть по каналізаційному колектору, а більшість з них одразу до р. Сіверський Донець, що спричиняє забруднення поверхневих вод та створює небезпеку для довкілля.
Хід розслідування вказаного кримінального провадження перебуває на контролі керівництва прокуратури області.
Санкція ч. 1 ст. 242 КК України передбачає покарання у виді штрафу від 100 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 5 років, або обмеженням волі на той самий строк.
За матеріалами прес-служби прокуратури Луганської області