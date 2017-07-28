Прокуратура Луганщини розслідує факт забруднення річки Сіверський Донець

Лисичанською місцевою прокуратурою розглянуто інформацію, що набула суспільного резонансу, щодо порушення правил охорони водного об’єкту, а саме річки Сіверський Донець у місті Лисичанську.

За даним фактом Лисичанською місцевою прокуратурою внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 242 КК України.

Розслідуванням встановлено, що неподалік від пам'ятного знаку першій шахті міста Лисичанськ Луганської області каналізаційні стоки без очистки течуть по каналізаційному колектору, а більшість з них одразу до р. Сіверський Донець, що спричиняє забруднення поверхневих вод та створює небезпеку для довкілля.

Хід розслідування вказаного кримінального провадження перебуває на контролі керівництва прокуратури області.

Санкція ч. 1 ст. 242 КК України передбачає покарання у виді штрафу від 100 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 5 років, або обмеженням волі на той самий строк.

За матеріалами прес-служби прокуратури Луганської області