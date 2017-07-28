На Київщині суд подовжив арешт фігурантам справи про 17 млн. доларів

За клопотанням прокуратури Київської області трьом підозрюваним, які намагались викрасти та переправити біснесмена до РФ за грошову винагороду у розмірі 17 млн. доларів США, продовжено строк запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

До складу зловмисників входив колишній начальник одного з відділів поліції Київщини.

Нагадаємо, під час отримання «авансу» у розмірі 100 тисяч доларів США зловмисників затримано на початку червня поточного року.

Підозрюваним загрожує покарання у виді позбавлення волі строком до 10 років.

Досудове розслідування триває.

За матеріалами прес-служби прокуратури Київської області