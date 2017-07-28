На Київщині суд подовжив арешт фігурантам справи про 17 млн. доларів
На Київщині суд подовжив арешт фігурантам справи про 17 млн. доларів
За клопотанням прокуратури Київської області трьом підозрюваним, які намагались викрасти та переправити біснесмена до РФ за грошову винагороду у розмірі 17 млн. доларів США, продовжено строк запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
До складу зловмисників входив колишній начальник одного з відділів поліції Київщини.
Нагадаємо, під час отримання «авансу» у розмірі 100 тисяч доларів США зловмисників затримано на початку червня поточного року.
Підозрюваним загрожує покарання у виді позбавлення волі строком до 10 років.
Досудове розслідування триває.
За матеріалами прес-служби прокуратури Київської області