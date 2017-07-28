На Київщині суд подовжив арешт фігурантам справи про 17 млн. доларів

На Київщині суд подовжив арешт фігурантам справи про 17 млн. доларів

19:02 28.07.2017
На Київщині суд подовжив арешт фігурантам справи про 17 млн. доларів
За клопотанням прокуратури Київської області трьом підозрюваним, які намагались викрасти та переправити біснесмена до РФ за грошову винагороду у розмірі 17 млн. доларів США, продовжено строк запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
До складу зловмисників входив колишній начальник одного з відділів поліції Київщини.
 
Нагадаємо, під час отримання «авансу» у розмірі 100 тисяч доларів США зловмисників затримано на початку червня поточного року.
 
Підозрюваним загрожує покарання у виді позбавлення волі строком до 10 років.
 
Досудове розслідування триває.
За матеріалами прес-служби прокуратури Київської області
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