У Вінниці керівників підприємства судитимуть за ухилення від сплати податків

Прокуратурою області затверджено та скеровано до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні стосовно директора, фінансового директора, головного бухгалтера та бухгалтера одного з підприємств м. Вінниці за фактами ухилення від сплати податків у особливо великих розмірах та службовому підробленні.

Встановлено, що службові особи підприємства при здійсненні діяльності пов’язаної із реалізацією сільськогосподарської продукції у 2015 році, шляхом безпідставного завищення сум податкового кредиту з ПДВ при здійсненні фінансово-господарських операцій із підприємствами, що містять ознаки фіктивності, та відповідно заниження сум ПДВ, який підлягав до сплати підприємством, ухилились від сплати податку на додану вартість в сумі понад 4,5 млн. грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету держави коштів у особливо великих розмірах.

Прокурором до вищевказаних осіб на всю суму спричинених збитків заявлено цивільний позов.

З метою виконання вироку в частині конфіскації майна та забезпечення цивільного позову, ухвалою Вінницького міського суду накладено арешт на 5 транспортних засобів, житловий будинок та 2 квартири, що належать обвинуваченим.

Примітка: згідно ч. 3 ст. 212 КК України передбачена кримінальна відповідальність за ухилення від сплати податків у особливо великих розмірах - штраф від п'ятнадцяти тисяч до двадцяти п'яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

За матеріалами прес-служби прокуратури Вінницької області