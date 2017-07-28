На Прикарпатті двох поліцейських підозрюють у катуванні ув’язнених

Прокуратура Івано-Франківської області розпочала розслідування за ч. 2 ст. 365 (перевищення влади або службових повноважень) КК України щодо двох працівників поліції.

Йдеться про виявлений прокурорською перевіркою факт спричинення працівниками Тисменицького відділу поліції тілесних ушкоджень двом ув’язненим.

В ході медичного огляду в ув’язнених виявлено ряд тілесних ушкоджень, в одного – забій нирок та струс головного мозку, а в іншого – травми грудної клітки та забій лівої нирки, які, з їхніх слів, вони отримали під час допиту в службових кабінетах поліції.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні за цим фактом проводять слідчі прокуратури області.

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

За матеріалами прес-служби прокуратури Івано-Франківської області