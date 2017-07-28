Прикордонники не дозволили вивезти старовинну Біблію на непідконтрольну територію

У контрольний пункт в'їзду-виїзду «Новотроїцьке» на виїзд до непідконтрольної території прибув транспортний засіб під керуванням громадянина України 1986 року народження та пасажира, громадянина України 1950 року народження.

Під час здійснення огляду особистих речей спільно з працівниками Державної фіскальної служби в ручній поклажі пасажира було виявлено старовинну Біблію «Книга Священного писанія», 1923 року видання, яка, можливо, становить історичну чи культурну цінність.

Вказаних осіб та книгу передано представникам ДФС для прийняття правового рішення.

За матеріалами пре-центру Держприкордонслужби України