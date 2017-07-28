У Харкові чоловік помер після падіння з вікна багатоповерхівки

Поліція Харкова встановлює обставини загибелі чоловіка.

55-річний харків’янин випав з балкону власної квартири, розташованої на 7-му поверсі дев’ятиповерхового будинку.

Учора близько 23:55 чоловіка було доставлено до відділення реанімації політравми Харківської міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги.

За півгодини, не приходячи до свідомості, він помер.

На місці події працювала слідчо-оперативна група Слобідського відділу поліції.

Вилучено речові докази, обставини нещасного випадку з'ясовуються.

За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області