У Львівській області автмобіль збив двох людей на велосипеді

У Львівській області автмобіль збив двох людей на велосипеді

15:40 28.07.2017
У Львівській області автмобіль збив двох людей на велосипеді

На Львівщині автомобіль зіткнувся з велосипедом.

Внаслідок зіткнення велосипедист та його пасажирка отримали тілесні ушкодження.

Дорожньо-транспортна пригода сталась на кільці автомобільної дороги поблизу міста Жидачів.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля «Кіа», 36-річний місцевий мешканець, не обрав безпечної швидкості та дистанції, внаслідок чого зіткнувся з велосипедом, яким їхали 50-річний мешканець Жидачева та його десятирічна донька. Внаслідок зіткнення велосипедисти отримали тілесні ушкодження.

Наразі правоохоронці встановлюють обставини події, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області

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