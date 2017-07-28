У Львівській області автмобіль збив двох людей на велосипеді
У Львівській області автмобіль збив двох людей на велосипеді
На Львівщині автомобіль зіткнувся з велосипедом.
Внаслідок зіткнення велосипедист та його пасажирка отримали тілесні ушкодження.
Дорожньо-транспортна пригода сталась на кільці автомобільної дороги поблизу міста Жидачів.
Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля «Кіа», 36-річний місцевий мешканець, не обрав безпечної швидкості та дистанції, внаслідок чого зіткнувся з велосипедом, яким їхали 50-річний мешканець Жидачева та його десятирічна донька. Внаслідок зіткнення велосипедисти отримали тілесні ушкодження.
Наразі правоохоронці встановлюють обставини події, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.
За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області