У Києві чоловік під час сварки зарубав жінку сокирою

До чергової частини Деснянського управління поліції надійшло повідомлення про те, що у квартирі будинку виявлено тіло жінки із ознаками насильницької смерті.

За адресою негайно виїхала слідчо-оперативна група поліції.

На місці події правоохоронці встановили власника квартири, на одязі якого були плями бурого кольору. Також на підлозі балкону поліцейські виявили закривавлене тіло жінки із відкритою черепно-мозковою травмою та без двох пальців на руці.



Чоловік перебував у стані алкогольного сп'яніння, тому пояснити нічого не міг. З місця події працівники поліції вилучили сокиру зі слідами бурого кольору та направили на експертизу.



Поліцейські встановили, що напередодні власник квартири із жінкою, яка періодично мешкала із ним, розпивали спирті напої. Увесь час вони з’ясовували стосунки, гучно лаялись між собою, про що чули сусіди. У результаті чоловік сокирою кілька разів вдарив жінку по голові та тулубу.



Аби приховати сліди злочину, чоловік переніс тіло жінки на балкон.

Чоловіка затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Це - 53-річнний безробітний уродженець Чернігівської області, який проживав у Києві.

За матеріалами ВК ГУНП у Києві

