У Кривому Розі чоловіка затримали за підозрою у вбивстві сусідки

Поліцейські затримали чоловіка, який вбив свою сусідку.

Сварка під час застілля обернулось кривавою трагедію – чоловік вдарив ножем свою сусідку у груди. Конфлікт трапився 23 липня між жителями Кривого Рогу.

До поліції повідомила донька померлої.

41-річного чоловіка затримано в порядку ст.208 КПК України, наразі вирішується питання щодо обрання останньому запобіжного заходу.

Чоловіку загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 15 років за вчинення злочину передбаченого ст.115 (вбивство) Кримінального кодексу України.

За матеріалами ВК ГУНП у Дніпропетровській області