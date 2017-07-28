У Херсоні затримали нелюда, який звіряче порубав чоловіка сокирою

У Херсоні затримали нелюда, який звіряче порубав чоловіка сокирою

15:20 28.07.2017
У Херсоні затримали нелюда, який звіряче порубав чоловіка сокирою

У Дніпровське відділення поліції надійшло повідомлення з лікарні, що у реанімаційне відділення доставлений невідомий чоловік.

У нього діагностували 3 рубані рани голови, відкриту черепно-мозкову травму, перелом основи черепа. Стан його здоров’я вкрай важкий.

Поліцейські Дніпровського відділення поліції встановили особу потерпілого. Ним виявився 44-річний херсонець. Поліцейські з’ясували, що тілесні ушкодження потерпілому наніс 38-річний житель передмістя Херсона, раніше судимий за крадіжки та нанесення тяжких тілесних ушкоджень.

Як повідомив заступник начальника слідчого відділу Дніпровського відділення поліції Денис Лелюк, поліцейські затримали зловмисника упродовж 4-х годин. Він вказав місце, де викинув знаряддя злочину – сокиру.

Затриманий розповів, що потерпілий був у нього в гостях і вони вживали спиртні напої. Через що між ними виникла сварка, він не пам’ятає. Під час бійки господар схопив сокиру та кілька разів вдарив гостя по голові. Після чого прокинулася його співмешканка, якій він розповів про скоєне, а сам втік.

За матеріалами ВК ГУНП у Херсонській області

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екcперта

Анна Маляр
Юрист-кримінолог, кандидат юридичних наук
Україна різна і українці різні. І у нашому розмаїтті - наша сила!
25.07.2017
Володимир Пилипенко
Представник України у Венеційській комісії, правник
Вбивство у Дніпрі: Україна перетворюється на Дикий Захід
25.07.2017
Володимир Фесенко
Директор Центру політичних досліджень "Пента"
Через війну з РФ вступ до НАТО - не близька перспектива
07.07.2017
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.