У Херсоні затримали нелюда, який звіряче порубав чоловіка сокирою

У Дніпровське відділення поліції надійшло повідомлення з лікарні, що у реанімаційне відділення доставлений невідомий чоловік.

У нього діагностували 3 рубані рани голови, відкриту черепно-мозкову травму, перелом основи черепа. Стан його здоров’я вкрай важкий.

Поліцейські Дніпровського відділення поліції встановили особу потерпілого. Ним виявився 44-річний херсонець. Поліцейські з’ясували, що тілесні ушкодження потерпілому наніс 38-річний житель передмістя Херсона, раніше судимий за крадіжки та нанесення тяжких тілесних ушкоджень.



Як повідомив заступник начальника слідчого відділу Дніпровського відділення поліції Денис Лелюк, поліцейські затримали зловмисника упродовж 4-х годин. Він вказав місце, де викинув знаряддя злочину – сокиру.



Затриманий розповів, що потерпілий був у нього в гостях і вони вживали спиртні напої. Через що між ними виникла сварка, він не пам’ятає. Під час бійки господар схопив сокиру та кілька разів вдарив гостя по голові. Після чого прокинулася його співмешканка, якій він розповів про скоєне, а сам втік.

За матеріалами ВК ГУНП у Херсонській області

