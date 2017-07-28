У Києві в чоловіка кілька разів поцілили з травматичної зброї

До чергової частини Шевченківського управління поліції надійшло повідомлення, що на вулиці Татарській пролунали постріли. На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група.

Поліцейські встановили, що невідомий кілька разів вистрелив у 24-річного місцевого мешканця. За попередніми даними, зловмисник стріляв із травматичної зброї, після чого втік. Постраждалий із непроникаючими травмами грудної клітини доставлений до лікарні, де йому надано медичну допомогу.



За даним фактом слідчим відділом Шевченківського УП розпочато досудове розслідування за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Наразі проводяться слідчі дії для встановлення обставин події та особи правопорушника для подальшого його притягнення до кримінальної відповідальності.

За матеріалами ВК ГУНП у Києві

