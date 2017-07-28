На Закарпатті повідомлено про підозру чоловіку, який побив людину ледь не насмерть

Співробітники Тячівського відділу поліції повідомили про підозру в нанесенні тяжких тілесних ушкоджень жителю райцентру. Районним судом вже обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Чоловік знаходиться в ізоляторі тимчасового тримання.

Днями на службу «102» надійшло повідомлення від медиків районної лікарні про те, що до них доставлено невідому особу чоловічої статі без свідомості з видимими тілесними ушкодженнями. Чоловіка лікарі виявили біля магазину в Тячеві.

Потерпілий не зміг пояснити поліції як саме отримав травми. Правоохоронці вивчили записи з камер відеоспостереження та з’ясували, що невідомий напав на свою жертву біля паркану місцевого магазину та побив без застосування сторонніх предметів.

В ході проведення оперативно-розшукових заходів, працівники кримінальної поліції Тячівського відділу встановили, що тяжкі тілесні ушкодження 54-річному мешканцю села Бедевля наніс 51-річний тячівець. Чоловіку повідомлено про підозру та обрано судом міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Нападник поміщений в ізолятор тимчасового тримання.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 121 ККУ, тобто умисне тяжке тілесне ушкодження. Таке правопорушення карається позбавленням волі на строк від семи до десяти років.

За матеріалами ВК ГУНП у Закарпатській області