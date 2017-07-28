У Мар’їнці чоловік мирно сидів вдома, коли в нього влучила куля

Встановлено, що вчора ввечері 35-річний чоловік отримав кульове поранення ноги, знаходячись за місцем мешкання по вулиці Прокоф’єва 227. Першу медичну допомогу отримав у лікарні м. Курахове.

Попередня кваліфікація - терористичний акт.

О 22:00 до Мар’їнського відділення поліції надійшло повідомлення від лікарів про те, що до них доставлено чоловіка із травмованою ногою. За словами потерпілого, пошкодження він отримав в результаті влучення кулі у вікно будинку.



За попередніми даними, в той час обстрілів міста не було, однак періодично відбуваються поодинокі постріли з боку бойовиків.

Потерпілому надали допомогу у лікарні м.Курахове.



Слідчо-оперативна група поліції з’ясовує всі обставини події.



За фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 258 «Терористичний акт» Кримінального кодексу України.

За матеріалами ВК ГУНП у Донецькій області

