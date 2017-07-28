У Кременчуці поліція розслідує обставини масової бійки підлітків

У Кременчуці поліція розслідує обставини масової бійки підлітків

23:15 28.07.2017
У Кременчуці поліція розслідує обставини масової бійки підлітків

Близько 22-ї години, патрульні поліцейські отримали виклик на вулицю Генерала Покладова.

На місці події інспектори виявили двох 15-річних хлопців, які повідомили, що у них відбувся конфлікт з групою невідомих. Також, неповнолітні повідомили, що нападники заволоділи у одного із них мобільним телефоном, а у іншого – курткою.

Відпрацьовуючи виклик патрульні поліцейські затримали схожого за прикметами хлопця. Інспектори встановили, що то 16-річний місцевий мешканець.

На місце події викликали слідчо-оперативну групу Кременчуцького відділу поліції. Діям затриманого дається юридична оцінка.

За матеріалами ВК Патрульної поліції Кременчука

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