На Львівщині іноземка на мотоциклі вилетіла у кювет

У Яворівський відділ поліції надійшло повідомлення від очевидця дорожньо-транспортної пригоди про те, що на автодорозі «Львів-Краковець» поблизу села Передвір’я мотоцикліст з’їхав з проїзної частини в кювет та травмувався.

На місці події працювала слідчо-оперативна група. Встановлено, що водій мотоцикла БМВ, 48-річна громадянка Туреччини, не впоралась з керуванням та з’їхала в кювет, внаслідок чого отримала травми та з діагнозом «закритий перелом шийки правого плеча, забій грудної клітки справа», була доставлена у лікарню.

Наразі правоохоронці встановлюють обставини дорожньо-транспортної пригоди, проводяться слідчі дії.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області