В Одесі патрульні затримали чоловіка, який перебував у кримінальному розшуку
В Одесі патрульні затримали чоловіка, який перебував у кримінальному розшуку
При профілактичному відпрацюванні території залізничного вокзалу, правоохоронці звернули увагу на чоловіка, який помітивши інспекторів різко змінив напрямок руху.
При перевірці посвідчення особи, поліцейські встановили, що 23-річний чоловік розшукується Подільським відділом поліції в Одеській області за підозрою у порушенні статті 185 ККУ (крадіжка).
Підозрюваного затримали та доставили до відділку поліції для подальшого з’ясування усіх обставин.
За матеріалами ВК Патрульної поліції Одеси