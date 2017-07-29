В Одесі патрульні затримали чоловіка, який перебував у кримінальному розшуку

В Одесі патрульні затримали чоловіка, який перебував у кримінальному розшуку

00:01 29.07.2017
В Одесі патрульні затримали чоловіка, який перебував у кримінальному розшуку

При профілактичному відпрацюванні території залізничного вокзалу, правоохоронці звернули увагу на чоловіка, який помітивши інспекторів різко змінив напрямок руху.

При перевірці посвідчення особи, поліцейські встановили, що 23-річний чоловік розшукується Подільським відділом поліції в Одеській області за підозрою у порушенні статті 185 ККУ (крадіжка).

Підозрюваного затримали та доставили до відділку поліції для подальшого з’ясування усіх обставин.

За матеріалами ВК Патрульної поліції Одеси

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